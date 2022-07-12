BMW ввела ежемесячную платную подписку на подогрев сидений Фото: REUTERS

Компания BMW начала выпускать автомобили с заблокированными опциями, для использования которых необходимо оформлять ежемесячную подписку. Данный сервис начал работу в Южной Корее.

Изначально машины получают широкий список опций, однако они недоступны. Для разблокировки необходимо оплатить определенную сумму. Так, подогрев сидений обойдется в 18 долларов в месяц. При этом есть варианты подписки на год и три года, что будет стоить по 180 долларов и 300 долларов соответственно, а также предлагают бесплатный пробный период на один месяц. Если владелец автомобиля пожелает навсегда разблокировать данную опцию, то придется заплатить уже 415 долларов.

Есть и другие платных функций. Компания предлагает подогрев руля за 10 долларов в месяц, запись со встроенных камер видеорегистратора, что обойдется 235 долларов, но будет установлено навсегда, а также Apple CarPlay за 305, но тоже навсегда.

Напомним, накануне член совета директоров BMW Милан Неделькович заявил, что немецкая автомобильная промышленность испытает серьезные проблемы в случае прекращения поставок российского газа.