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Экономика12 июля 2022 13:50

Официальный курс доллара на 13 июля 2022 года составит 58,85 рубля

Курс евро на ту же дату составит 58,76 рубля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Официальный курс доллара на 13 июля 2022 года составит 58,85 рубля

Официальный курс доллара на 13 июля 2022 года составит 58,85 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на среду, 13 июля, снизился на 2,4504 рубля - до 58,8541 рубля, курс евро упал на 3,0413 рубля - до 58,7643 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Напомним, Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет