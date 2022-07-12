Официальный курс доллара на 13 июля 2022 года составит 58,85 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на среду, 13 июля, снизился на 2,4504 рубля - до 58,8541 рубля, курс евро упал на 3,0413 рубля - до 58,7643 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Напомним, Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет