Микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 12 июля, микроавтобус врезался в магазин одежды в Париже. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек, двое из которых были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как передает интернет-издание Actu17, посвященное криминальной хронике, все произошло около 13 часов по местному времени (14:00 мск) на юге Парижа. Наиболее вероятной причиной инцидента называют потерю водителем контроля над транспортным средством. Однако отмечается, что на данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

По данным издания, транспортное средство, которое врезалось в магазин одежды, представляло собой один из микроавтобусов, который действует на линиях общественного транспорта La Traverse, обслуживая некоторые кварталы французской столицы.

На месте происшествия сейчас установлен периметр безопасности, а также идет осмотр инцидента. Правоохранители попросила граждан избегать места аварии.