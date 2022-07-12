Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 июля, увеличил число вице-премьеров в российском правительстве. Одним из новых вице-премьером стал глава Минпромторга РФ.

Соответствующий документ опубликован во вторник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе ... заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли РФ», - говорится в данном указе главы государства.

Российскому правительству в рамках данного документа поручено привести другие нормативные акты в соответствие с указом, который вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании правительства в январе 2020 года в нем числилось девять вице-премьеров. Данную структуру изменили через полгода, когда еще одним вице-премьером назначили Александра Новака, ранее руководившего Минэнерго.

На данный момент пост главы Минпромторга РФ занимает Денис Мантуров. Как заявили в пресс-службе правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру на должность заместителя председателя кабмина - министра промышленности и торговли.