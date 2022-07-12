Трое астраханцев погибли под обстрелом ВСУ волонтерского центра в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое жителей Астраханской области погибли во время обстрела волонтерского центра в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал губернатор региона Игорь Бабушкин, отметив, что стрельбу вели украинские военные.

«Произошла трагедия. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр … трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико», - заявил глава региона, уточнив также, что в результате обстрела ранения получили 11 человек.

Согласно данным, которые привел губернатор, волонтеры находились на данной территории с мирной миссией, занимая в первую очередь распределением гуманитарной помощи. «Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», - добавил он.