Конкурс на бюджет в СПбГУП превысил 50 человек на место

Фото: Олег ЗОЛОТО

Набор абитуриентов в вузах страны разгаре, а средний конкурс на бюджетные места Минобра на бакалавриат и специалитет в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов уже превысил пятьдесят человек на место.

По данным государственной статистики, на протяжении многих лет СПбГУП - российский лидер по трудоустройству выпускников.

Как результат - самый высокий в Петербурге конкурс, который в прошлом году достиг в среднем 69 человек на место. А в этом году, например, конкурс на рекламу и связи с общественностью уже составляет 140 человек на место.

КОНКРЕТНО

Топ-5 самых востребованных направлений:

Реклама и связи с общественностью - 140 человек на место

Юриспруденция - 90 человек на место

Лингвистика - 85 человек на место

Актерское искусство - 60 человек на место

Психология - 49 человек на место

(По данным на 12.07.2022, конкурс на бюджетные места очной формы обучения.)