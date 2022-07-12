Российская разведка сообщила о планах Польши замаскировать вторжение на Украину

Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Варшава пытается завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, указав на то, что они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», - заявил глава СВР.

По словам Нарышкина, польские власти рассчитывают на то, что в условиях напряженного противостояния Украина, России, а также США просто не обратят внимание на приготовления Варшавы к захвату украинских земель.

«В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт», - говорится в заявлении разведки, где также отмечают, что «теперь из-за утечки чувствительной информации» Варшава «вынуждена снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС».

Напомним, ранее Нарышкин заявил, что Варшава вместе с Вашингтоном разрабатывает планы по установлению военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» планируют сделать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом «защиты от российской агрессии».