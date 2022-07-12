В МИД РФ считают, что Запад санкциями создал проблемы не России, а странам Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад своими ограничительными мерами в отношении России создал проблемы не Москве, а африканским государствам. Об этом сегодня, 11 июля, заявил журналистам руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка", посол РФ по особым поручениям Олег Озеров.

"Западные государства своими действиями создали проблемы не России, а странам Африки. Для себя они исключения делают, а когда дело касается других - африканских стран - они ссылаются на overreaction… якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний", - отметил дипломат.

Также он добавил, что Западу следует отказаться от попыток диктата и односторонних нелегальных ограничений для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке.

Ранее Пушков заявил, что санкции США навредили американской экономике и не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.