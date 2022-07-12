Washington Times: Украина рискует остаться без американского вооружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону поставками оружия Киеву вряд ли удастся переломить ход специальной военной операции России на Украине. Такое мнение высказали журналиста The Washington Times.

В издание отмечают, что поставки оружия Украине не являются стратегией, а судьба уже поставленного вооружения требует строгого контроля. Автор публикации Майк Гленн также обратил внимание на то, что Вашингтон с августа 2021 года отправил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, в том числе вертолеты, артиллерийские ракетные системы, гаубицы, боеприпасы, а также противотанковые комплексы и беспилотники.

Также отмечается, что с тех пор, как президентом США стал Джо Байден, страна выделила Украине помощь в области безопасности на сумму примерно 8 млрд долларов. По мнению автора статьи, поставки американского вооружения могут быть остановлены.

По мнению подполковника армии в отставке Дэниела Л. Дэвиса, старшего научного сотрудника либертарианского аналитического центра, вывоз оружия со складов снабжения Пентагона в лучшем случае сможет только замедлить достижение целей спецоперации России. Как он отметил, система военного снабжения Украины «полностью сломана», в том числе из-за отсутствия устойчивости и регулярной доставки.

Дэвис также заявил, что военные припасы не доходят до фронта. По его мнению, именно по этой причине украинские войска отодвигают все дальше и дальше.

Тем временем, полковник морской пехоты в отставке Марк Канчан сказал о том, что у США и НАТО «безграничные» арсеналы, однако дальнейшая отправка определенных видов вооружения угрожает безопасности самих Штатов. По его словам, американская общественность может изменить мнение относительно военной помощи.

«Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если люди начнут видеть доказательства коррупции - олигархи покупают яхты на американские деньги - это подорвет их поддержку», - добавил он.