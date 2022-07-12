Британский эксперт Уотлинг: миллион солдат ВСУ провалят наступление из-за раскрытия Киевом плана

Британский эксперт Уотлинг предрек провал наступления миллиона солдат ВСУ из-за раскрытого плана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наступление Вооруженных сил Украины на юге страны потерпит неудачу как минимум потому, что командование заранее предупредило о своих планах, считает старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг, которого цитирует издание Independent.

По словам британского специалиста, контрудар не получится совершить при помощи сил миллионной армии.

"Обычно вам необходима оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку", - отметил Уотлинг.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года можно прочитать здесь.