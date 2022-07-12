В Минобороны Украины заявили о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению, отметив, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, которые ранее были поставлены президентом Украины Владимиром Зеленским по освобождению юга страны. По его словам, на данный момент ведется работа по раскрытию планов, а также мест дислокации российских военнослужащих.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку», - заявил замглавы ГУР в эфире всеукраинского телемарафона, отметив, что перед украинскими военными стоит задача раскрыть намерения Москвы, а также заявил, что для осуществления поставленных целей разведчики привлекают все имеющиеся силы и средства.

«Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», - подчеркнул он.