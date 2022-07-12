Экс-президент Уругвая Мухика заявил, что попытки истощить Россию долгой войной опасны для США и НАТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

США и страны Организации североатлантического договора НАТО "играют с опасностью" в своем стремлении вести долгую "войну на истощение" против России, это свидетельствует о безответственности в политическом руководстве современных держав, заявил в интервью РИА Новости экс-глава Уругвая Хосе Мухика (2010–2015).

"Самое плохое - это то, что они, по всей видимости, хотят вести долгую войну на истощение, играя с опасностью истощения ядерной державы, что свидетельствует о безответственности в политическом руководстве крупных держав", - отметил Мухика.

Давая оценку действиям стран Запада в конфликте на Украине, бывший президент Уругвая назвал их жестокими и недальновидными в том, что касается последствий для всех стран мира. При этом некоторую долю ответственности в этих проблемах он возложил и на РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года можно прочитать здесь.