В Запорожской области задержали диверсанта, покушавшегося на чиновницу из Мелитополя Шапурову

В Запорожской области задержан украинский диверсант, покушавшийся на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук - исполнитель покушения 17 июня 2022 года на главу департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников", — уточнил чиновник в Телеграм-канале.

Задержанный диверсант пояснил, что действовал по указке СБУ, а в подготовке терактов принимал непосредственное участие экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее сотрудники ФСБ Кемеровской области совместно с полицейскими задержали в столице Кузбасса 40-летнего местного жителя, занимавшегося диверсиями. Начиная с 16 апреля, мужчина, работавший патологоанатомом в одном из медицинских учреждений Кемерова, успел повалить две опоры высоковольтных ЛЭП на пустырях Заводского района областного центра, что привело к отключению электричества на ряде улиц.