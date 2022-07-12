Минобороны России сообщило о подготовке СБУ постановочных съемок о “русских диверсантах” в Одессе

Михаил Мизинцев, фото: архив Минобороны РФ

Служба безопасности Украины планирует снять во второй половине июля 2022 года в Одессе постановочные видеоролики о “российских диверсантах”, в роли которых выступят боевики территориальной обороны. Об этом сообщил сегодня, 12 июля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющимся достоверным данным, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы большой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли диверсантов должны выступить боевики территориальной обороны", - уточнил Мизинцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2022 года можно прочитать здесь.