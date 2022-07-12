Володин обсудил с главами фракций Госдумы повестку заседания 15 июля 2022 года

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин провел встречу с главами фракций, в ходе которой обсудил с депутатами повестку заседания 15 июля 2022 года. Как сообщила сегодня, 12 июля, пресс-служба палаты, планируется рассмотреть 16 законопроектов.

"Прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с главами политических фракций. Обсуждалась повестка пленарного заседания 15 июля: планируется рассмотрение 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них - законопроект, который обсуждался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников - участников военной спецоперации", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Володин пояснил, зачем Госдума собирается на внеочередное заседание 15 июля 2022 года. Он уточнил, что целью мероприятия будет рассмотрение мер поддержки россиян и экономики.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о цели внеочередного заседания Госдумы.