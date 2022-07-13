Президент Мексики Обрадор предложил Байдену топливо по сниженным ценам и газопроводы

Президент Мексики предложил Байдену антикризисный план. Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил американскому лидеру Джо Байдену антикризисный план сотрудничества по пяти направлениям. Такое предложение он сделал во время визита в США. Пресс-конференция по итогам переговоров Обрадора и Байдена транслировалась в социальных сетях мексиканского правительства, совместное заявление президентов Мексики и США опубликовано здесь.

Сообщается, что Обрадор предложил разрешить живущим в приграничных районах американцам заправляться топливом в Мексике по сниженным ценам. Также мексиканский президент пообещал передать в распоряжение правительства США более тысячи километров газопроводов вдоль границы для транспортировки газа из Техаса в другие штаты.

Также мексиканский президент предложил облегчить и упростить трансграничный товарооборот, чтобы снизить потребительские цены. Обрадор высказал пожелание об упорядочении миграционных потоков из Мексики в США и предоставление рабочих виз специалистам из различных сфер.

Ранее президент США Джо Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом помощи Украине».

В то же время экс-президент США Дональд Трамп заявил, что именно Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ в США, отметив, что американский средний класс «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».