В ПФР рассказали, как россияне могут купить недостающий стаж

Эксперт рассказала, как россиянам докупить себе недостающий для пенсии стаж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне могут купить часть недостающего для пенсии стажа. О том, как это сделать, рассказала доцент Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила, что с 2024 года для выхода на пенсию в России будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 баллов. Половину необходимого стажа (7,5 лет) можно купить.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», - рассказала Иванова-Швец в интервью агентству Прайм.

По словам эксперта, если будущий пенсионер внесет 293356.80 рубля, он заработает 8,52 пенсионных балла, но при этом в зачет пойдет только один год стажа.

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