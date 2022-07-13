МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%

Рост ВВП США замедлится сильнее, чем ожидалось Фото: REUTERS

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США с 3,7% до 2,3%. Об этом говорится в обновленном докладе МВФ.

В сравнении с апрельским прогнозом, ожидаемое увеличение ВВП Соединенных Штатов снизилось на 1,4% пункта.

Ухудшился и прогноз на 2023 год. Согласно ему, американская экономика вырастет всего на 1%. В апрельском докладе прогнозировался рост в размере 2,3%, то есть уменьшение составило 1,3 процентных пункта.

В фонде полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах все сложнее из-за "ограничений с поставками", "затяжной пандемии коронавируса" и российской спецоперации на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупредили, что избежать рецессии в Соединенных Штатах крайне сложно.

По словам директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой, сейчас МВФ "готов признать неопределенность текущей ситуации", которая касается американской экономики.

Георгиева также рассказала журналистам, что сейчас американская экономика "продолжает восстанавливаться после пандемии" коронавирусной инфекции, но при этом подвергается серьезным шокам. Представитель МВФ добавила, что экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но, вероятнее всего, избежит рецессии.