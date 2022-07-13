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Политика13 июля 2022 5:51

Видео боевой работы РСЗО "Ураган" показало Минобороны России

Российская артиллерия поразила огневые средства противника
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
РСЗО "Ураган" ударили по позициям противника на Украине

РСЗО "Ураган" ударили по позициям противника на Украине

Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" по огневым средствам и бронетехнике Вооруженных сил Украины.

На кадрах видны зарядка вооружения осколочно-фугасными снарядами, выдвижение на позицию и удар по целям, полученным от расчетов беспилотной авиации и данных разведки. Цели располагались на дальности от 10 до 36 километров.

"Данные системы на месте не стоят: машина выходит на огневую позицию, расчетом быстро, слаженно приводится в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина также быстро сворачивается и убывает", - рассказал военнослужащий.

Напомним, РСЗО "Ураган", как наиболее маневренная и оперативная артиллерия предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.