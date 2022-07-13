Видео боевой работы РСЗО "Ураган" показало Минобороны России

РСЗО "Ураган" ударили по позициям противника на Украине Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" по огневым средствам и бронетехнике Вооруженных сил Украины.

На кадрах видны зарядка вооружения осколочно-фугасными снарядами, выдвижение на позицию и удар по целям, полученным от расчетов беспилотной авиации и данных разведки. Цели располагались на дальности от 10 до 36 километров.

"Данные системы на месте не стоят: машина выходит на огневую позицию, расчетом быстро, слаженно приводится в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина также быстро сворачивается и убывает", - рассказал военнослужащий.

Напомним, РСЗО "Ураган", как наиболее маневренная и оперативная артиллерия предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.