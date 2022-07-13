Захарова сравнила ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии с чаепитием у Шляпника

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.

- Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место, — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова пояснила, что не видит в кандидатах новых лиц с новыми возможностями.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.