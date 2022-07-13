Российская авиация сбила четыре украинских военных самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 13 июля, заявило, что российские боевые летчики и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских военных самолета, среди которых Су-25 и Су-24, а также МиГ-29.

«Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики», - сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве также уточнили, что один Су-25 воздушных сил Украины был сбит около Широкое, расположенного в Николаевской области. Его сбили российские средства ПВО. Также один в районе Баштанки Николаевской области был сбит МиГ-29.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявили, что было сбито девять беспилотников, 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», а также перехвачено пять ракет «Точка-У» в Луганской Народной Республики и Херсонской области.