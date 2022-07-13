Василий Орлов: «Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка Магдагачи»

В поселке Магдагачи Амурской области идет строительство пристройки к детскому саду «Сказка». В рамках рабочей поездки в Магдагачинский район губернатор региона Василий Орлов оценил ход строительных работ на объекте и поручил главе района взять его на личный контроль.

Пристройку возводят в рамках нацпроекта «Демография», готовность на сегодняшний день составляет более 57%. Завершить все строительно–монтажные работы подрядчик должен до конца лета.

Сейчас на объекте строители монтируют воздуховоды и трубопроводы, проводят гидроизоляцию плит, облицовку стен плиткой, монтаж окон и наружных сетей.

«Мебель и оборудование мы уже закупили. Ждём, когда подрядчик сдаст объект, чтобы все обустроить, получить необходимые документы и встретить детей. С основным зданием пристройку соединит теплый переход», - отметила заведующая детским садом Анна Быченко.

В новой пристройке будет оборудовано три ясельных группы.

«Пристройку к детскому саду ждут все жители поселка. Она позволит обеспечить местами 50 детей. На строительство выделено порядка 140 миллионов рублей, - резюмировал губернатор Василий Орлов. - Региональным минобру и минстрою также поручаю организовать капремонт основного здания дошкольного учреждения. Ребята должны ходить в безопасные и современные детские сады».