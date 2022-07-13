Президент Абхазии заявил, что аэропорт Сухум собираются открыть в 2024 году

Аслан Бжания Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что аэропорт в столице республики собираются открыть в 2024 году, отметив также, что сейчас в стране идет работа по упрощению въезда из России.

«Уже определен инвестор по запуску сухумского аэропорта, идет работа по газификации Абхазии, и все это российский капитал, российские инвестиции. В 2024 году мы должны запустить аэропорт», - сказал глава республики в ходе визита в Башкирию в среду, 13 июля.

Аэропорт, расположенный в 18 километров от Сухими в селе Бабушара Гулрыпшского района, не работает с конца грузино - абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. Длина взлетно-посадочной полосы данного аэропорта составляет 3,6 километров, что в свою очередь позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов со стороны моря и со стороны гор. В советский период терминал данной авиагавани обслуживал до 5 тысячи пассажиров в сутки летом и до 1 тысячи человек зимой.