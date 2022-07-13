Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подписал новый контракт с клубом

Сергей Семак продлил соглашение с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Семак поставил подпись под новым контрактом с командой. Как сообщает "КП-Спорт", срок нового соглашения рассчитан на ближайшие три года.

- Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом — новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом»! - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что бывший форвард "Зенита" Лука Джорджевич может вернуться в Россию. В свою очередь, ранее были опровергнуты слухи об интересе со стороны английских клубов к футболисту питерцев Венделу. Начался же сезон для "Зенита" крайне успешно - с победы в Суперкубке над "Спартаком". Причем, футболист "Зенита" Мостовой заявил, что ему никогда не надоест побеждать "красно-белых".