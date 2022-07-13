В Росавиации опровергли информацию о перенесенной главой ведомства Нерадько операции

Александр Нерадько Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, в ходе которого проходит курс реабилитации. Такое заявление в среду, 13 июля, сделали в пресс-службе ведомства, отметив, что сообщения об операции главы Росавиации не соответствует действительности.

«Руководитель Росавиации - на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», - заявила представитель ведомства журналистам.

Как отметила представитель Росавиации, руководитель ведомства «постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства».

Ранее некоторых Telegram-каналах и СМИ появилась информацию о том, что глава Росавиации получил тяжелые травмы при падении с велосипеда, после чего перенес операцию. Среди прочего говорилось о том, что Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, а также гематомы на лице.