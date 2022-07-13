Путин заявил, что в течение двух лет в России построят более 900 школ Фото: REUTERS

В России в ближайшие два года будут построены свыше 900 школ, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым.

«Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

В ходе беседы Коков доложил российскому лидеру о реализации социальных проектов в Кабардино-Балкарии. По его словам, с 2019 по 2021 год на них было направлено 20 миллиардов рублей, которые пошли в том числе на строительство школ и дошкольное образование. Как сообщил глава республики, на сегодняшний день в регионе построены 50 объектов дошкольного образования, еще три будут введены в этом году.

Что касается школ, то в 2022 году строятся десять объектов, еще восемь начнут строиться в следующем году. По словам Кокова, до 2024 года в Кабардино-Балкарии будут возведены 24 новые школы.