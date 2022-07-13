В ЛНР заявили о ракетном ударе ВСУ «Точкой-У» по полигону с боеприпасами под Луганском

В МВД ЛНР заявил о ракетном ударе ВСУ по полигону с боеприпасами под Луганском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой «Точка-У» по полигону с боеприпасами, расположенному в пригороде Луганска, рассказал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы. Один из этих полигонов под Александровкой подвергся ракетному удару», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщил помощник главы МВД ЛНР, также были нанесены удары из реактивной системы залпового огня Himars.

Как писал сайт kp.ru, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской реактивной системы залпового огня Himars.