Россиянам рассказали, что делать, если соседи бьют ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрист Стелла Новрадова-Василиади заявила, что если соседи жестоко обращаются с ребенком, следует предложить другим жильцам дома вместе составить обращение в правоохранительные органы либо в органы опеки и попечительства.

"В заявлении достаточно описать ситуацию в целом — без указания конкретных дат и времени. Если вам известны дополнительные сведения, например, что родители злоупотребляют алкоголем, а ребенок не ухожен, выглядит нездоровым, есть синяки и ссадины, то следует упомянуть это в заявлении", - пояснила она в беседе с "Газета.ru".

Специалист отметила, , что многие очевидцы либо соседи просто не решаются действовать самостоятельно или не знают, что предпринять.

Адвокат по семейным делам Надежда Швырева рассказывала "Известиям", что российское законодательство не предусматривает какой-либо особой ответственности в отношении приемных семей за жестокое обращение с детьми. Чаще всего применяется ст. 156 УК РФ. За это можно отделаться обязательными работами на срок до 220 часов или штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Допустимо ли физическое наказание детей? По данным исследования, категорически против высказались всего 36 % россиян. А 60 % считают такой метод правомерным. За что готовы отходить чадо? Самые часто называемые провинности: наркотики, воровство, алкоголь, хамство и неуважение, курение. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru