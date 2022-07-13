Исследование: 48% россиян считают, что спорт положительно влияет на карьеру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сервиса Работа.ру провели исследование среди 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны и выяснили, что 48% опрошенных россиян считают, что спортивные люди более успешны в построении карьеры, 52% респондентов отметили, что не видят связи между спортом и карьерой. Результаты исследования приводит "Газета.ru".

"Множество исследований доказывают, что спорт активизирует работу мозга, делает нас увереннее в себе, дисциплинирует, снижает уровень стресса, что положительно сказывается на успехах в работе или учебе", — пояснила директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру Юлия Санина.

Кроме того, 35% респондентов отметили, что физическая форма важна в некоторых профессиях. 34% полагают, что спорт формирует лидерские качества. Каждый третий (31%) считает, что спортивные люди находятся в лучшей форме, а красивых людей всегда охотнее продвигают по карьере. Еще 17% рассказали, что проверили это на личном опыте.

Ранее в Министерстве спорта России подсчитали, сколько россиян занимаются физкультурой и спортом на рабочем месте. Это цифра составила около 28%. В ведомстве также выяснили, что доля студентов и учащихся, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила в прошлом году 83%, передает RT.

Кстати, общество "Трудовые резервы" выступило с предложением об открытии фитнес-залов в российских офисах. Благодаря данной инициативе получится реализовать президентскую задачу по увеличению числа людей, ведущих ЗОЖ, рассказывает "Москва 24".