Минфин США обсудил с Китаем ограничение цены на нефть из России Фото: REUTERS

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, которая совершает рабочую поездку по странам Азии и находится в Токио, заявила, что обсудила с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ возможность установления потолка цен на российскую нефть.

Как отметила глава ведомства, Пекин готов к дальнейшим дискуссиям по данному вопросу, а работа в этом направлении продолжится. По словам американского министра лимит цен необходимо будет установить на таком уровне, чтобы не вредить добыче нефти в России.

«Мы слышали некоторые опасения по поводу возможности того, что Россия просто прекратит производство. Я бы сказала, что такой ответ со стороны России особенного смысла не имеет. Мы можем ожидать, что потолок будет таким, чтобы продолжение добычи было выгодным», - заявил глава Минфина США.