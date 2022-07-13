Венгрия объявила режим ЧП в энергетике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии решило объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, заявил лава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», – сказал он на брифинге.

Гуйяш отметил, что в Европе, вероятнее всего, в осенне-зимний отопительный сезон газа будет недостаточно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что введение санкционных ограничений Европейского союза в отношении энергетического сектора России является красной линией для Будапешта.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт ведет переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа помимо уже существующих долгосрочных контрактов.