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В мире13 июля 2022 14:24

Венгрия объявила режим ЧП в энергетике

Европе, вероятнее всего, в осенне-зимний отопительный сезон не хватит газа, заявили в Будапеште
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Венгрия объявила режим ЧП в энергетике

Венгрия объявила режим ЧП в энергетике

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Венгрии решило объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, заявил лава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», – сказал он на брифинге.

Гуйяш отметил, что в Европе, вероятнее всего, в осенне-зимний отопительный сезон газа будет недостаточно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что введение санкционных ограничений Европейского союза в отношении энергетического сектора России является красной линией для Будапешта.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт ведет переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа помимо уже существующих долгосрочных контрактов.