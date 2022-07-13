Аналитик ФНЭБ Юшков считает, что транзит газа через Украину остановят при невостребованности в ЕС Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности российского газа в Европе.

«"Ямал-Европа" уже не работает. Помимо украинского, остаются два маршрута: "Турецкий поток" и "Северный поток". При этом неясно, сделают ли канадцы исключение для российских газовых турбин и продолжат ли ремонтировать турбины "Северного потока". От этого зависит будущая способность газопровода в принципе», - пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Специалист также напомнил, что в 2025 году ожидается новая волна ввода в эксплуатацию заводов СПГ в США и Катаре. Европейцы рассчитывают наращивать закупки именно в этом векторе, сокращая зависимость от российского газа, отметил он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 41,3 млн куб. м на 13 июля. Как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена, рассказывает RT.

Напомним, поставки газа по «Северному потоку» приостановились в 7:00 по московскому времени 11 июля. Обе нитки газопровода остановились для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля, информирует ФАН.