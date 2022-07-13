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Политика13 июля 2022 14:58

Военный историк Кнутов заявил, что признание КНДР независимости ДНР является позитивным шагом

Специалист отметил, что северокорейские власти заинтересованы в торговых отношениях с ДНР, учитывая введенные против нее санкции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военный историк Кнутов заявил, что признание КНДР независимости ДНР является позитивным шагом

Военный историк Кнутов заявил, что признание КНДР независимости ДНР является позитивным шагом

Фото: Александр КОЦ

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что признание Северной Кореей независимости ДНР вряд ли серьезно повлияет на ход конфликта на Украине.

"На мой взгляд, это будет такой шаг позитивный, и он пойдет на пользу и одной, и второй стороне", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Специалист отметил, что северокорейские власти заинтересованы в торговых отношениях с ДНР, учитывая введенные против нее санкции.

Напомним, о признании ДНР сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он назвал это "еще одной дипломатической победой". Позже эту информацию подтвердили в посольстве КНДР, передает "Российская газета".

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.