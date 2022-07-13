Военный историк Кнутов заявил, что признание КНДР независимости ДНР является позитивным шагом Фото: Александр КОЦ

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что признание Северной Кореей независимости ДНР вряд ли серьезно повлияет на ход конфликта на Украине.

"На мой взгляд, это будет такой шаг позитивный, и он пойдет на пользу и одной, и второй стороне", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

Специалист отметил, что северокорейские власти заинтересованы в торговых отношениях с ДНР, учитывая введенные против нее санкции.

Напомним, о признании ДНР сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он назвал это "еще одной дипломатической победой". Позже эту информацию подтвердили в посольстве КНДР, передает "Российская газета".

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.