В Госдепе США допустили новые санкции против России в финансовом секторе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России, которые коснутся финансового сектора, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Эрик Вудхаус.

«Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для усиления давления», – сказал он на брифинге.

По словам Вудхауса, Вашингтон постоянно оценивает дополнительные шаги по увеличению экономического давления на Москву и тех, «кто поддерживает российскую военную машину». Он также отметил, что решение об отключении российских банков от международной банковской системы SWIFT должно приниматься европейскими властями.

Как писал сайт Kp.ru, в марте США в рамках исключения из санкций разрешили своим гражданам совершать финансовые операции, которые нужны для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России.

Напомним, ранее посольство России призвало США отказаться от контрпродуктивного курса на введение санкций.