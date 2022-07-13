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В мире13 июля 2022 16:05

Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из Евросоюза в случае принятия Украины

Политик отметил, что Украина «внезапно стала кандидатом на вступление» в ЕС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из Евросоюза в случае принятия Украины

Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из Евросоюза в случае принятия Украины

Фото: wikimedia.org

Выход Австрии из Европейского союза не исключен в случае принятие Украины и Грузии в ЕС. Такое заявление в среду, 13 июля, сделал кандидат в президенты республики от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц, отметив, что Евросоюз или европейское сотрудничество было «большим проектом мира», но сейчас отсутствуют правила существовавшие ранее.

«Все правила, которые существовали раньше, сейчас выбрасываются за борт. Например, с вступлением Украины в ЕС», - сказал политик на пресс-конференции по случаю своего выдвижения, отметив, что «сейчас внезапно так просто становишься кандидатом на вступление».

В качестве примера политик привел миграционную политику и вопрос о вступлении в Европейский союз Украины и Грузии, напомнив, что за несколько месяцев до специальной военной операции России было сказано, что вопрос о членстве Украины в ЕС не обсуждался, однако позже она «внезапно стала кандидатом на вступление».

«Потом я вижу, что в Грузии тысячи людей выходят на улицы и говорят, что хотят в Евросоюз. Когда все это станет реальностью, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем», - заявил он.

Розенкранц также напомнил, что в Европе есть страны, которые обходятся без Европейского союза, такие как Великобритания. «В будущем все возможно, я ничего не исключаю. До этого момента я мог бы жить с ЕС, если бы мог видеть в нем более сильный австрийский компонент», - добавил он.