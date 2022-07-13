Во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов

Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Больше всего голосов в прошедшем накануне первом туре набрал бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, который получил 88 голосов. Младший министр по торговой политике и бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт стала второй, получив 67 голосов.

Необходимый минимум в 30 и более голосов прошли также министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Напомним, на прошлой неделе, 7 июля, Борис Джонсон, который стал главой правительства в 2019 году, объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Как писал сайт kp.ru, согласно данным, которые появились в тот же день, число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, разгоревшегося накануне, превысило 50 за два дня.