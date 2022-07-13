Захарова назвала "медицинским случаем" слова госсекретаря США об удержании украинцев в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на российской территории якобы удерживаются 1,6 млн украинских граждан, назвав его слова «медицинским случаем».

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее, в среду, 13 июля, госсекретарь США Блинкен заявил, что российские власти должны освободить 1,6 млн удерживаемых украинцев, у которых, по его мнению, забрали паспорта, выдав взамен российские документы.

Согласно последним данным, с территории Украины и из Донбасса в Россию прибыло более 2,5 млн беженцев, половина из которых - граждане ДНР и ЛНР. В пресс-службе Министерства внутренних дел РФ ранее сообщали, что значительное число граждан ДНР и ЛНР, а также Украины, прибывших в экстренном порядке в страны, размещены в восьми регионах: Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской Пензенской, Воронежской, а также Ульяновской областях.