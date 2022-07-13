В Танзании более десяти человек заболели неизвестной болезнью, напоминающей лихорадку Эбола

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая напоминает лихорадку Эбола. Ею заболели 13 человек, трое из них умерли.

По информации телеканала BBC, вспышка болезни произошла на юге страны. Инфицированные испытывали сильные озноб и головные боли, у некоторых из них происходило носовое кровотечение. В настоящее время пятеро из заболевших отправлены на самоизоляцию.

В то же время Министерство здравоохранения сообщило, что лабораторные анализы исключают наличие в крови у инфицированных вирусов, которые вызывают лихорадку Эбола. В ведомстве призвали всех, у кого появились симптомы, немедленно обращаться за помощью к медикам.

Напомним, в начале мая 2022 вспышка неизвестной лихорадки произошла в КНДР.

Как писал сайт Kp.ru, ранее в Канаде была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей молодежь. За два года набралось как минимум 48 случаев.