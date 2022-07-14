Reuters: глобальный дефицит чипов сменился профицитом

Глобальный дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах на фоне снижения спроса на различную продукцию.

"Кризис в цепи поставок, вызванный глобальной пандемией, лишил производителей персональных компьютеров, смартфонов и автомобилей компьютерных чипов, необходимых для производства их продукции. <...> Дефицит чипов превратился в перенасыщение в некоторых секторах, что застало Уолл-стрит врасплох", - пишет агентство Reuters.

Больше всего от спада пострадают крупные поставщики чипов для производителей бытовой электроники и особенно для смартфонов низкого класса, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что руководство Тайваня решило поддержать американские санкции против России. И тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявила о том, что прекращает поставки чипов в Россию.

Дело в том, что полупроводники входят в состав всей без исключения электроники: от тостера до самолета. А TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников. Сайт KP.ru разбирался, как запрет поставок полупроводников из Тайваня повлияет на экономику России