Северск в ДНР перешел под оперативный контроль союзных сил Фото: Александр КОЦ

Союзные силы Луганской Народной Республики и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем.

"Союзные силы уже зашли в Северск. Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины", - сказал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

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