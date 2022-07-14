Российские ученые запланировали дать русские названия новым 18 новым озерам в Антарктиде

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) намерены дать русские названия 18 озёрам, которые были открыты в Антарктиде в июне, заявил директор организации Александр Макаров.

"По предварительным результатам, часть озер — пресные, часть — соленые. Осенью мы сможем сформулировать более подробные выводы", - приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что в случае отсутствия заявки, любая зарубежная организация сможет это сделать.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Курильские острова необходимо переименовать и дать им русские названия. Как заявил Рогозин, Курильские острова и весь Тихий океан «пропитаны русской кровью», которую проливали во времена русско-японской и Великой Отечественной войн. По словам гендиректора «Роскосмоса», у многих вызывает сомнение принадлежность островов России, поскольку они не имеют русских названий.