РИА Новости: командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как его сослуживец зарезал пленного Фото: REUTERS

Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.

"На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", - сказал он РИА Новости.

Отмечается, что по данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.