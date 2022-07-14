Экс-дипломат Ищенко заявил, что Зеленский внес проект о статусе поляков для ввода войск Варшавой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны.

"Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт", - написал он в колонке для "Украины.ру".

Ищенко отметил, что Польша вряд ли ограничится этим и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что на Западной Украине началась подготовка к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины. По его словам, доказательством тому стал тот факт, что Киев перестал транспортировать получаемые с Запада через Львов вооружения в зону боевых действий, а оставляет их на западе Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.