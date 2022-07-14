Автоэксперт дал советы, как обезопасить себя при покупке машины за границей Фото: Shutterstock

Многие россияне озадачились покупкой машин за границей, но эту сделку совершить не так просто. Автоэксперт Денис Еременко рассказал, что привезти такое авто можно не только самому, но и через компанию-посредника, но и в том и другом случае есть риски нарваться на мошенников.

Стоит внимательно выбирать посредника, если вам рассказывают сказки про «замороженные» цены, то скорее всего вы имеете дело с нечистыми на руку партнерами.

Проверить компанию можно по нескольким признакам: посмотреть ИНН на сайте налоговой, заглянуть на сайт продавца и убедиться, что он «жив» и постоянно обновляется, прочитать отзывы в соцсетях, поспрашивать у знакомых, вдруг они сталкивались с этой компанией.

Для машины, прибывшей из-за границы, нужно сделать электронный ПТС, купить оборудование ГЛОНАСС и пройти сертификацию безопасности. Затем машина ставится на учет в МРЭО.

- На Дальнем Востоке отменили обязательную установку ГЛОНАСС, а вот во многих другие все еще нужно. Если машине больше четырех лет, то предстоит пройти техосмотр, сделать ОСАГО, - говорит Пятому каналу Денис Еременко.

Если вы решили купить машину из тех, которые уже ввезены в Россию, то стоит проверить транспортное средство в дружественном сервисе. Так будет уверенность что крупные узлы и агрегаты в исправном состоянии.

При выявлении технической неисправности будет действовать закон о защите прав потребителей, но позаботиться о риске стоит заранее.

- У машины с пробегом может сломаться вообще все, что угодно. Бывает, эти машины стоят на парковке и ломаются. Перестает работать комфортный доступ, не открываются двери, — предупредил автоэксперт.

При подписании бумаг обязательно пропишите полную стоимость автомобиля. На машины с пробегом гарантии нет, если окажется что авто поломалось сразу же, а стоимость ремонта слишком большая, то можно в досудебном порядке расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Если продавец отказывается, то придется обращаться в суд и тут как раз основанием для возврата будет сумма, указанная в договоре.

Тем временем специалисты признают, что никаких предпосылок к будущему падению стоимости машин нет. Единственное, что может понизиться, — дилерская накрутка, пишет Life.

А в России предложили вести новые меры для поддержки отечественного автопрома. В частности, освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства, пишет RT.