В серьезном ДТП на трассе под Екатеринбургом погибла девушка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 12 июля, на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области около 15 часов произошло смертельное ДТП, в котором погибла 27-летняя девушка. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

39-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада» попытался обогнать машину, который ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. Водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло на ограждение, после чего машину отбросила на ехавший по трассе Volvo.

В аварии погибла девушка. Травмы получили водитель, а также три пассажира – 38-ми и 39-летний мужчины, а также семилетний ребенок. Они попали в больницу Тюмени.

По данным ГИБДД, автомобиль «Лада» ехал на большой скорости. Сейчас сотрудники органов правопорядка выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, по итогам будет принято обоснованное решение.

Отметим, что в этот же день в Нижнем Тагиле местный житель из ревности сжег автомобиль своей возлюбленной.