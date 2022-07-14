Путин подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд пенсионного и социального страхования будет создан в России в 2023 году России, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.

Как ранее отмечали в российском правительстве, объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение соцуслуг и сделает этот процесс комфортным для граждан, в частности, благодаря созданию единых офисов обслуживания клиентов.

При этом руководитель думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что по новому закону компании смогут производить взносы единым платежом по единому тарифу. Помимо этого, как добавил Нилов, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить соцпособия в 1,5 раза к 2025 году.

Ранее kp.ru писал, что подготовка к объединению этих двух структур в единый Социальный фонд ведется с 2018 года. Эксперты считают, что от этого в выигрыше окажутся все. Но прежде всего - население. Сейчас нередко бывают ситуации, когда человеку для решения своих проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в один фонд, и в другой.