Убытки Ericsson из-за ухода из России составили 130 млн долларов

Ericsson понесла серьезные убытки из-за ухода из России Фото: REUTERS

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson в результате ухода из России потеряла 1,2 млрд крон (130 млн долларов). Об этом рассказал газете Dagens Nyheter гендиректор компании Берье Экхольм.

Глава Ericsson надеется восполнить потери усилением присутствия в Китае.

"Мы потеряли долю рынка. Теперь посмотрим, сможем ли восстановиться в Китае. Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним", - отметил Экхольм.

Напомним, Ericsson объявила о том, что приостанавливает свою деятельность в России в апреле 2022 года. Представители компании заверили, что все обязательства перед российскими сотрудниками Ericsson будут исполнены. В частности, сообщается, что на время приостановки деятельности российские работники компании отравятся в оплачиваемый отпуск.

Как ранее писал сайт kp.ru, Йельский университет подсчитал, что западные компании понесли убытки на сумму более 59 млрд долларов из-за ухода из России. Ученые уточнили, что некоторые западные предприятия только на подготовительной стадии к уходу из России понесли серьезные убытки. Например, британская компания BP потеряла порядка 25,5 млрд долларов, из которых 13,5 млрд долларов приходятся на акции "Роснефти".