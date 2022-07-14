Путин подписал закон, регулирующий деятельность иноагентов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обобщает нормы законодательства об иноагентах.

Ранее сенаторы и депутаты внесли на рассмотрение Госдумы РФ проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Законом обобщаются нормы российских законов об иноагентах.

Иноагентам будет запрещено ведение творческой деятельности за счет бюджета, участие в процедуре закупок по государственным нуждам, проведение экологической экспертизы.

Также была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут вести иноагенты, не может относиться работа в сфере защиты традиционных семейных ценностей.

Также Владимир Путин подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.