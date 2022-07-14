В России госорганы обяжут создавать паблики в соцсетях

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пабликах. Согласно документу, органы власти будут обязаны создавать страницы в соцсетях.

В настоящее время некоторые госструктуры должны вести сайты, но уже появились новые, более привычные многим способы коммуникации 0 в первую очередь, это соцсети,пояснили авторы инициативы.

В документе также приводится определение понятию "официальная страница".Также отмечается, что паблики будут обязаны создавать также организации, подведомственные госструктурам и органам МСУ.

Также Путин подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году. Как ранее отмечали в российском правительстве, объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение соцуслуг и сделает этот процесс комфортным для граждан, в частности, благодаря созданию единых офисов обслуживания клиентов.