Премьер Литвы заявила, что действующий порядок транзита в Калининград сохранится до новых правил ЕК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока литовские ведомства не введут новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать текущий порядок транзита в Калининград, заявила сегодня, 14 июля, журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Транзит ряда санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более детальным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначаются для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами. Этот порядок контроля еще предстоит утвердить и установить литовским ведомствам, пока этого еще не сделано, будет действовать тот порядок, который есть в настоящее время", - уточнила Шимоните.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала накануне разъяснения по санкциям против России, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешается при должном контроле. В МИД Литвы заявили, что положительно оценивают решение ЕК.

Ранее стало известно, что Литва прекращает транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. Он уточнил, что, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились транзитом. Это, в том числе, строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства материалов.